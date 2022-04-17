В Челябинской области еще 237 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 4287 пациентов

На сегодняшний день, 17 апреля, в Челябинской области официально зарегистрировано 325108 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки заболели 237 человек, в том числе 25 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 4287 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— уточнили в ведомстве.

С начала пандемии число выздоровевших и выписанных южноуральцев достигло 311965. За последние сутки выписаны 224 человека.

«За минувшие сутки от коронавируса скончались шесть пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии COVID-19 медиками исследовано 6 538 002 ПЦР-теста. За прошедшие 24 часа взято и исследовано 11197 анализов.

Напомним, в эти выходные поставить прививку от коронавируса можно в крупных ТРК, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.