В Челябинской области еще 228 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются более 1900 пациентов

На утро 6 августа в Челябинской области официально зарегистрировано 339610 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 228 человек, в том числе 12 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1912 пациентов. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических проявлений заболевания, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии COVID-19 из медицинских учреждений выписаны 328545 человек. За прошедшие сутки выздоровели и выписаны 240 южноуральцев.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончался один пациент.

Всего с начала пандемии жители Челябинской области сдали 7 196 202 анализа на коронавирус. За минувшие 24 часа протестировано 5429 южноуральцев.

В эти выходные можно бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С графиками работы передвижных лабораторий и полным списком адресов можно ознакомиться в нашем материале.