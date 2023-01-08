В Челябинской области еще 22 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются чуть более 800 пациентов

На утро 8 января в Челябинской области официально зарегистрировано 396605 случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за последние сутки заболели 22 человека.

«На сегодняшний день на лечении остаются 809 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 386278 южноуральцев. Еще 46 человек победили болезнь за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

За весь период пандемии ковида жители Челябинской области сдали 8 073 991 анализ на COVID-19. За последние сутки медики провели 4 036 исследований методами ИФА и ПЦР.