В Челябинской области еще 2082 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остается 28731 пациент

На утро 7 марта в Челябинской области официально зарегистрировано 298684 случая заболевания коронавирусом. По данным регионального Минздрава, за последние сутки положительный результат ПЦР-тестов получили 2082 южноуральца, включая 133 школьника.

«На сегодняшний день лечение продолжает 28731 пациент. Те граждане, у которых отсутствуют клинические проявления заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За минувшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 2206 южноуральцев. За период пандемии коронавируса выздоровели 261562 человека.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 16 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего с начала пандемии медики исследовали 6 072 195 ПЦР-тестов. За последние 24 часа протестировано 14324 южноуральца.

Напомним, с 1 марта в Челябинской области отменили QR-коды для посещения ТРК и магазинов, площадь которых более 400 квадратных метров. Кроме того, без них теперь можно попасть в сауны, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, а также пребывать в пансионатах и на базах отдыха.