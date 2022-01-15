В Челябинской области еще 199 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1954 пациента

На сегодняшний день, 15 января, в Челябинской области официально зарегистрирован 151461 случай заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 199 человек, включая одного школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях продолжают лечение 1954 пациента. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего за период пандемии выздоровели и выписаны из медучреждений 141819 южноуральцев. За прошедшие сутки выписаны 60 человек.

По данным пресс-службы Минздрава, за последние сутки от COVID-19 скончались шесть пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Так, за минувшие 24 часа медиками был исследован 12741 ПЦР-тест. Всего с начала пандемии взято 5 158 547 анализов.

В эти выходные южноуральцы могут бесплатно поставить вакцину от COVID-19 в крупных ТРК региона, в торговых комплексах, а также на Ж/Д вокзалах и в круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиком работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.