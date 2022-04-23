В Челябинской области еще 189 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 3747 пациентов

На сегодняшний день 23 апреля в Челябинской области официально зарегистрирован 326291 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 189 южноуральцев, в том числе 25 школьников, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 3747 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из больниц 313667 южноуральцев. За минувшие сутки выписаны еще 317 человек.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки от ковида скончались пять пациентов.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на COVID-19. Так, за прошедшие 24 часа медики исследовали 7763 ПЦР-теста. За весь период пандемии взято и исследовано 6 595 526 анализов.

По прогнозам инфекционистов, через полтора месяца, то есть в конце мая — начале июня, в регионе ожидается шестая волна COVID-19. У южноуральцев есть полтора месяца, чтобы сделать прививку.