В Челябинской области еще 179 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 3213 пациентов

На утро 30 апреля в Челябинской области официально зарегистрировано 327575 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 179 человек, включая 24 школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 3213 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего за период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 315466 южноуральцев. Еще 267 человек выписаны за прошедшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре пациента.

С начала пандемии COVID-19 медики исследовали 6 641 027 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 6819 южноуральцев.

На этой неделе первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что новую волну коронавируса спровоцируют майские праздники. Поэтому, участвуя в праздничных мероприятиях, необходимо соблюдать все меры профилактики, а также вакцинироваться и ревакцинироваться.

Где можно привиться от коронавируса в праздничные выходные, смотрите в нашем материале.