В Челябинской области еще 178 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 3204 пациента

На сегодняшний день, 1 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 327753 случая заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки заболели 178 человек.

«На сегодняшний день на лечении остаются 3204 пациента. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— уточнили в ведомстве.

С начала пандемии количество выздоровевших и выписанных южноуральцев достигло 315650. За минувшие сутки выписаны 184 человека.

«За последние сутки от COVID-19 скончались три пациента»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего за период пандемии жители Челябинской области сдали 6 648 098 анализов на коронавирус. За прошедшие 24 часа медиками исследован 7071 ПЦР-тест.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что новую волну коронавируса спровоцируют майские праздники. Поэтому, участвуя в праздничных мероприятиях, необходимо соблюдать все меры профилактики, а также вакцинироваться и ревакцинироваться.

Поставить прививку от коронавируса можно в круглосуточных пунктах вакцинации, а также в торговых центрах. Список адресов — в нашем материале.