В Челябинской области еще 175 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 3216 пациентов

На утро 2 мая в Челябинской области официально зарегистрировано 327928 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 175 южноуральцев, в том числе 22 школьника. Обновленную статистику опубликовал региональный Минздрав.

«На сегодняшний день лечение продолжают 3216 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические проявления болезни и хронические заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За весь период пандемии выздоровел и выписан из больниц 315821 человек. За прошедшие сутки выписан еще 161 пациент.

По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека.

С начала пандемии южноуральцы сдали 6 652 033 анализа. За последние 24 часа медиками исследовано 3935 тестов.

Новая волна коронавирусной инфекции ожидается в Челябинской области в конце мая — начале июня. По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, ее спровоцируют майские праздники. Поэтому важно уже сейчас поставить прививку от COVID-19 или ревакцинироваться. Где это можно сделать — смотрите в нашем материале.