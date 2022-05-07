В Челябинской области еще 166 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1952 пациента

На сегодняшний день, 7 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 328774 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заболели 166 человек, в том числе 22 школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1952 пациента. Те граждане, у которых отсутствуют клинические проявления заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписаны 388 человек. Всего за весь период пандемии выписаны 317895 южноуральцев.

«За последние сутки от COVID-19 скончались восемь пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

С начала пандемии южноуральцы сдали 6 686 227 анализов на коронавирус. За минувшие 24 часа медики исследовали 8544 ПЦР-теста.

В длинные праздничные выходные в Челябинской области можно будет бесплатно поставить прививку от COVID-19. Вакцинировать южноуральцев будут не только в круглосуточных пунктах вакцинации, но и в ТРК. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно посмотреть в нашем материале.