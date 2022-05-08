В Челябинской области еще 159 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1945 пациентов

На утро 8 мая в Челябинской области официально зарегистрировано 328933 случая заболевания COVID-19. Согласно статистике регионального Минздрава, за прошедшие сутки заболели 159 человек, в том числе 23 школьника.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1945 пациентов. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических признаков заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии из больниц выписаны 318056 южноуральцев. За минувшие сутки выздоровел и выписан еще 161 человек.

«За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались пять пациентов»,— сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За прошедшие 24 часа медики исследовали 7128 ПЦР-тестов. За весь период пандемии взято 6 693 355 анализов.

Напомним, в эти выходные поставить прививку от коронавируса можно в крупных ТРК региона. Также вакцинироваться южноуральцы могут в круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.