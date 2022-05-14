В Челябинской области еще 135 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1816 пациентов

На утро 14 мая в Челябинской области официально зарегистрирован 329801 случай заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 135 южноуральцев, в том числе 19 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1816 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из больниц 319029 пациентов. Еще 161 южноуралец выписан за последние сутки.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались пять пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего за весь период пандемии южноуральцы сдали 6 726 567 анализов на коронавирус. За минувшие 24 часа медики исследовали 7887 ПЦР-тестов.

В эти выходные в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации можно бесплатно поставить прививку от COVID-19. Графики работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.