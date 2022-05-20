В Челябинской области еще 122 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 20 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 122 положительных результата, среди заболевших есть 15 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 330 тысяч 561 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 20 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 122 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 319 тысяч 703 южноуральца. Продолжают лечение 1880 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о трех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9837 человек.