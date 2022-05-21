В Челябинской области еще 121 человек заболел коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1838 пациентов

На утро 21 мая в Челябинской области официально зарегистрировано 330682 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболел 121 человек, в том числе 16 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день 1838 пациентов продолжают лечение. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 319862 южноуральца. За прошедшие сутки выписано 159 человек.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре пациента.

За период пандемии медиками исследовано 6 767 620 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 5425 южноуральцев.

В эти выходные в крупных ТРК региона и круглосуточных пунктах вакцинации состоится бесплатная вакцинация населения от COVID-19. Поставить прививку можно в следующих пунктах:

Челябинск

21 и 22 мая

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

Миасс

21 и 22 мая

ТРК «Слон» — с 12:00 до 16:00.

Златоуст

21 и 22 мая

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00, ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.

Бреды

21 и 22 мая

ТРК «Магнит» — с 10:00 до 13:00.