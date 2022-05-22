В Челябинской области еще 120 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1912 пациентов

На сегодняшний день, 22 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 330802 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 120 южноуральцев, в том числе 15 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1912 пациентов. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических признаков заболевания, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса число выздоровевших и выписанных южноуральцев достигло 319904. Еще 42 человека выписаны за последние сутки.

«За минувшие сутки от COVID-19 скончались четыре человека»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего за весь период пандемии южноуральцы сдали 6 773 928 анализов на коронавирус. За прошедшие 24 часа медики исследовали 6308 ПЦР-тестов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации.

Челябинск

21 и 22 мая

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00.

Миасс

21 и 22 мая

ТРК «Слон» — с 12:00 до 16:00.

Златоуст

21 и 22 мая

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00,

ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.

Бреды

21 и 22 мая

ТРК «Магнит» — с 10:00 до 13:00.