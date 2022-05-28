В Челябинской области еще 111 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1716 пациентов

На утро 28 мая в Челябинской области официально зарегистрировано 331489 случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки заболели 111 человек, в том числе 13 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1716 пациентов. Те граждане, которые не имеют клинических признаков заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 320772 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны 96 человек.

«За последние сутки от COVID-19 скончались два пациента»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. С начала пандемии медики исследовали 6 809 756 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 5769 южноуральцев.

В эти выходные в крупных ТРК региона, а также в торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации можно бесплатно поставить прививку от COVID-19. График работы и полный список адресов можно узнать в нашем материале.