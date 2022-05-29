В Челябинской области еще 109 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1727 пациентов

На сегодняшний день, 29 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 331598 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 109 человек, в том числе 12 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на сегодняшний день продолжают лечение 1727 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром врачей.

С начала пандемии коронавируса из медицинских учреждений выписали 320867 человек. Еще 95 южноуральцев выздоровели за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента»,— уточнили в ведомстве.

За весь период пандемии медики исследовали 6 816 136 ПЦР-тестов. За последние 24 часа взято и исследовано 6380 анализов на COVID-19.

Напомним, в эти выходные в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации можно поставить прививку от коронавирусной инфекции. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.