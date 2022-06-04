В Челябинской области еще 101 человек заболел коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1667 пациентов

На сегодняшний день, 4 июня, в Челябинской области официально зарегистрировано 332223 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболел 101 человек, в том числе 10 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1667 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 321533 южноуральца. Еще 122 человека выписаны за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались два пациента»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус. Так, за весь период пандемии медики исследовали 6 853 118 ПЦР-тестов. За последние 24 часа протестировано 6477 южноуральцев.

С 1 июня в Челябинской области отменили обязательное ношение масок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующее постановление. Ношение масок теперь имеет рекомендательный характер. Также жителям области по-прежнему рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.