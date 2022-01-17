В Челябинской области еще 200 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 17 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели около 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 200 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 151 тысяча 876 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 208 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 142 тысячи 201 южноуралец. На лечении остаются 1978 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 4 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7635 южноуральцев.

В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в понедельник, 17 января, заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



Пациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон» в декабре 2021 года. Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.