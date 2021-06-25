За сутки число заболевших COVID‑19 южноуральцев возросло до 141 человека

Минздрав региона озвучил сводку на 25 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки из больниц выписали 113 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Число новых подтвержденных заболевших COVID-19 составило 141 человек (днем ранее — 129), школьников среди них нет. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего на сегодняшний день в Челябинской области COVID-19 заражены 2109 человек. За прошедшие сутки проведено 11067 ИФА и ПЦР-тестов. Семь человек скончались.

«От COVID-19 — 6 человек. От других причин — 1 человек», — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

По интересующим вопросам можно обратиться на горячую линию министерства здравоохранения по номеру: 8 (351) 240-15-16. Также продолжает работать круглосуточный телефон по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.