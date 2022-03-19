В Челябинской области число выздоровевших втрое превысило число заболевших ковидом

За сутки больницы покинули 1866 человек

Министерство здравоохранения Челябинской области доводит очередную сводку о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Челябинской области. Заболеваемость ковидом, к счастью, идет на спад, сообщили Первому областному информагентству в здравоохранительном ведомстве.



За продешдшие сутки, 18-19 марта, из больниц выписались 1866 переболевших ковидом пациентов. Всего болезнь победили более 290,4 тысячи южноуральцев.

Заболели 600 человек, из них 43 — школьники. Всего на данный момент в региона 12,659 тысячи человек, болеющих коронавирусом.

Ковид унес за сутки жизни 16 жителей Челябинской области.