В Челябинской области число выздоровевших от ковида превысило число заболевших

Всего на сегодня болезнь победили более 139 тысяч южноуральцев

В Челябинской области за последние сутки выписались из больниц 462 человека, заболевшие новой коронавирусной инфекцией. В то же время новых подтверждений ковида зафиксировано только 342, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.



По данным министерства здравоохранения, на 6 января 2022 года выписаны из больниц 462 человека, всего с начала пандемии победили коронавирус 139,678 тысячи южноуральцев. В больницах остаются 2044 человека.

К сожалению, ковид накануне Рождества унес жизни еще 26 жителей Челябинской области.