В Челябинской области 4513 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 10 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 28 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4513 положительных результатов, среди заболевших — 765 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 212 тысяч 124 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3264 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 160 тысяч 520 южноуральцев. На лечении остаются 43 тысячи 665 человек, многие лечатся дома.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 17 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7877 южноуральцев.

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