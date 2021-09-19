В Челябинской области за день коронавирусом заболели 365 человек

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 19 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели 14 363 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов, среди заболевших три школьника. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 93 тысячи 441 человек.

На лечении остаются 9 тысяч 136 пациента. Накануне из больниц выписали 272 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 79 тысяч 850 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 21 скончавшихся пациентах с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 393 южноуральца.

Между тем в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасных инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

В это воскресенье, 19 сентября, жители Челябинской области могут привиться от коронавируса и от гриппа на избирательных участках. Кроме того, вакцинация от ковида идет в больших ТРК региона.