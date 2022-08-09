За минувшие сутки в Челябинской области провели более 2,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 232 положительных результата, среди заболевших есть 10 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 340 тысяч 307 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 9 августа, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 218 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 329 тысяч 88 южноуральцев. Продолжают лечение 2 тысячи 63 пациента.
Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 15 человек.
Оперштаб пока не планирует вводить ковидные ограничения в Челябинской области.
График работы пунктов вакцинации от коронавируса изменили в Челябинской области. Где можно сделать прививку от COVID‑19 с 9 по 14 августа.