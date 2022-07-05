В Челябинской области 88 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1540 южноуральцев

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 88 положительных результатов, среди заболевших есть пять школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 335 тысяч 96 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 5 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 137 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 324 тысячи 456 южноуральцев. Продолжают лечение 1540 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9959 человек.