В Челябинской области 365 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 22 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 14,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 94 тысячи 534 человека.

На лечении остаются 9 тысяч 348 пациентов. Накануне из больниц выписали 271 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 80 тысяч 666 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 22 скончавшихся пациентах с коронавирусом накануне. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 458 южноуральцев.

Напомним, в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».



А столичные туроператоры начали предлагать российским туристам вакцинные туры: граждане могут купить заграничную поездку на несколько дней и сделать прививку от коронавируса зарубежной вакциной.