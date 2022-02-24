В Челябинской области 3118 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 24 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 22 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3118 положительных результатов, среди заболевших — 234 школьника. С начала пандемии официально зарегистрированы 271 тысяча 725 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 24 февраля, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 5088 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 224 тысячи 27 южноуральцев. На лечении остаются 39 тысяч 494 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 24 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 8098 южноуральцев.

Ранее Алексей Текслер напомнил о важности вакцинации против коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области все еще непростая.

