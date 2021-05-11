В Челябинской области 99 южноуральцев за сутки выписали из ковидных госпиталей

Минздрав региона опубликовал статистику на утро 11 мая 2021 года

В Челябинской области за сутки 100 человек заболели коронавирусом. Всего на территории региона зафиксирована 61 тысяча 228 случаев COVID-19. 55 тысяч 639 местных жителей уже вылечились от ковида, 2855 продолжают лечение. За сутки из госпиталей региона выписали 99 пациентов.

«За прошедшие сутки умерло 9 человек: от COVID-19 — 7 человек, от других причин — 2 человека», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

За время пандемии южноуральцам провели более 2 миллионов тестирований на коронавирус, за сутки — 5743 исследования.

Коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться у россиян к сентябрю 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.