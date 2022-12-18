В Челябинской области 95 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются чуть более 1100 пациентов

Сегодня, 18 декабря, число официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области достигло 395273. За прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 95 южноуральцев, в том числе два школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1115 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии выздоровел и выписан из медицинских учреждений 384661 человек. За минувшие сутки выписаны 72 южноуральца.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, смертей от COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции проведено 7 975 103 исследования на ковид. За прошедшие 24 часа протестировано 5 512 южноуральцев.

Жители Челябинской области по-прежнему могут привиться от коронавируса и гриппа в поликлиниках по месту жительства и круглосуточных пунктах вакцинации.