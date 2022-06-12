В Челябинской области 94 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 12 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 5,4 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 94 положительных результата, среди заболевших есть 7 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 332 тысячи 992 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 12 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 11 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 322 тысячи 271 южноуралец. Продолжают лечение 1679 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9901 человека.

Выездную вакцинацию от коронавируса возобновили в садах Челябинской области. Публикуем расписание работы медицинских бригад в июне 2022 года.



Между тем в России выявили более заразный вариант штамма коронавируса «омикрон». Он пока не имеет широкого распространения.