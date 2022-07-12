В Челябинской области 89 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 12 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 4,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 89 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 335 тысяч 720 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 12 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 20 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 127 южноуральцев. Продолжают лечение 1478 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9974 человек.

Также стало известно, что в России могут ввести QR‑сертификаты для всех прививок.

