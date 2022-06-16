В Челябинской области 92 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 16 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 7,3 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 92 положительных результата, среди заболевших есть 8 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 333 тысячи 363 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 16 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 177 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 322 тысячи 835 южноуральцев. Продолжают лечение 1476 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9911 человек.