В Челябинской области 94 человека заболели коронавирусом за минувший день

Минздрав региона озвучил сводку на 15 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 5,4 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 94 положительных результата, среди заболевших есть 8 школьников. С начала пандемии официально зарегистрирован 333 тысячи 271 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 15 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 144 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 322 тысячи 658 южноуралцев. Продолжают лечение 1563 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о пяти скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9909 человек.