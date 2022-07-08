В Челябинской области 89 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 8 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти семь тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 89 положительных результатов, среди заболевших есть три школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 335 тысяч 365 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 8 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 137 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 324 тысячи 834 южноуральца. Продолжают лечение 1423 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четверых скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9967 человек.