В Челябинской области 93 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 21 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 3,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 93 положительных результата, среди заболевших есть 8 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 333 тысячи 826 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 21 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 127 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 323 тысячи 212 южноуральцев. Продолжают лечение 1548 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9922 человек.