В Челябинской области 90 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

На лечении остаются 1613 южноуральцев

За минувшие сутки в Челябинской области провели более пяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 90 положительных результатов, среди заболевших есть шесть школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 334 тысячи 100 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 24 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 42 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 323 тысячи 411 южноуральцев. Продолжают лечение 1613 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о трех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9935 человек.