В Челябинской области 2587 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 28 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 2587 положительных результатов, среди заболевших — 186 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 282 тысячи 659 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 28 февраля, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 4020 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 239 тысяч 144 южноуральца. На лечении остаются 35 тысяч 246 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 16 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9129 южноуральцев.