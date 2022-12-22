В Челябинской области 84 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 22 декабря 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели почти восемь тысяч тестов на коронавирус и получили 84 положительных результата, среди заболевших есть четыре школьника, сообщает сегодня, 22 декабря, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 121 человека. Продолжают лечение 1 тысяча 114 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида никто не умер. Всего с начала пандемии вирус оборвал жизни 10 тысяч 360 южноуральцев.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70%. Чаще всего болеют взрослое население и школьники. Карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области. На карантин закрыты 18 школ.