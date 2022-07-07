В Челябинской области 93 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 7 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более семи тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 93 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 335 тысяч 276 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 7 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 95 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 324 тысячи 697 южноуральцев. Продолжают лечение 1475 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о трех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9963 человек.