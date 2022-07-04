В Челябинской области 90 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1591 южноуралец

За минувшие сутки в Челябинской области провели более пяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 90 положительных результатов, среди заболевших есть шесть школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 335 тысяч 8 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 4 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 80 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 324 тысячи 319 южноуральцев. Продолжают лечение 1591 пациент.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9957 человек.

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