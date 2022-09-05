В Челябинской области 720 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 5 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели около двух тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 720 положительных результатов, среди заболевших есть 23 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 352 тысячи 133 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 5 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 362 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 334 тысячи 781 южноуралец. Продолжают лечение 8163 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 48 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.