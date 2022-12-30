За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 6,5 тысячи тестов на коронавирус и получили 71 положительный результат, среди заболевших есть четверо школьников, сообщает сегодня, 30 декабря, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 158 человек. Продолжают лечение 915 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида никто не умер. Всего с начала пандемии, по официальной статистике, вирус оборвал жизни 10 тысяч 370 южноуральцев.
Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.
Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70%. Чаще всего болеют взрослое население и школьники. Карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области. На карантин закрыты 18 школ.