В Челябинской области 71 человек заболел коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 30 декабря 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 6,5 тысячи тестов на коронавирус и получили 71 положительный результат, среди заболевших есть четверо школьников, сообщает сегодня, 30 декабря, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 158 человек. Продолжают лечение 915 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида никто не умер. Всего с начала пандемии, по официальной статистике, вирус оборвал жизни 10 тысяч 370 южноуральцев.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70%. Чаще всего болеют взрослое население и школьники. Карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области. На карантин закрыты 18 школ.