745 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 8 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели почти пять тысяч тестов на коронавирус и получили 745 положительных результатов, среди заболевших есть 27 школьников, сообщает сегодня, 8 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 516 человек. Продолжают лечение 9145 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 54 человек.

Южный Урал приближается к пику шестой волны коронавируса. Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания и велика ли вероятность развития осложнений, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.



На сегодняшний день нет оснований полагать, что коронавирус совсем исчезнет. Он ищет себе место, меняя свойства, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.