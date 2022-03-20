В Челябинской области 596 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 20 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 596 положительных результатов, среди заболевших — 44 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 312 тысяч 264 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 20 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 745 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 291 тысяча 152 южноуральца. На лечении остаются 12 тысяч 496 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 14 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 9476 южноуральцев.

Накануне, 19 марта, в Челябинской области число выздоровевших втрое превысило число заболевших ковидом.



В России стартуют клинические исследования детской вакцины от коронавируса — прививать детей 6-11 лет начнут в начале апреля.



В эти выходные в Челябинской области открыты 33 мобильных пункта вакцинации от коронавируса.

