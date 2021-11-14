В Челябинской области 585 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 18339 южноуральцев

На сегодняшний день, 14 ноября, в Челябинской области официально зарегистрирован 118571 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 585 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях продолжают лечение 18339 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические проявления и хронические заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии из больниц выписаны 94259 южноуральцев, 484 из них — за прошедшие сутки.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 30 человек.

Южноуральцы продолжают сдавать тесты на коронавирус. Так, за последние 24 часа медиками исследовано 14097 ПЦР-тестов. Всего с начала пандемии проведено 4 461 990 исследований.

В это воскресенье привиться от COVID-19 в Челябинской области можно в торговых центрах, во дворце спорта «Юность», а также в круглосуточных пунктах вакцинации. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.