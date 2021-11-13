В Челябинской области 583 человека заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 18268 пациентов

На сегодняшний день, 13 ноября, в Челябинской области официально зарегистрировано 117986 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки, по данным пресс-службы регионального Минздрава, заболели 583 человека.

«В больницах на лечении остаются 18268 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

За последние сутки в регионе от коронавируса скончались 29 южноуральцев.

С начала пандемии COVID-19 из больниц выписаны 93775 человек, 489 из них — за прошедшие сутки.

За последние 24 часа медики исследовали 14256 ПЦР-тестов. Всего с начала пандемии взято 4 447 893 анализа.

Поставить прививку от коронавируса в эти выходные можно в торговых центрах, во дворце спорта «Юность» и в круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий смотрите на нашем сайте.