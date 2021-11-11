В Челябинской области 577 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 11 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 577 положительных результатов, среди заболевших снова нет школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 116 тысяч 823 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 404 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 92 тысячи 881 южноуралец. На лечении остаются 18 тысяч 58 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии от ковида на Южном Урале умерли 5 тысяч 822 человека.

Челябинская область может достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу до конца декабря 2021 года. Но для этого темпы вакцинации должны составлять 20—25 тысяч человек в сутки.



Главный врач Челябинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева заявила о важности двухкомпонентной вакцины от коронавируса и объяснила, почему не стоит гоняться за «Спутником Лайт» в надежде быстро получить QR-код.



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