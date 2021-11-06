В Челябинской области 560 человек заразились коронавирусом за сутки

В ковидных госпиталях на лечении остаются 16854 пациента

На сегодняшний день, 6 ноября, в Челябинской области официально зарегистрировано 113973 случая заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заразились 560 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях на лечении остаются 16854 пациента. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических проявлений, лечатся дома под присмотром медиков»,— уточнили в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса в регионе выздоровели и выписаны из больниц 91382 южноуральца, 205 из них — за минувшие сутки.

По данным областного Минздрава, за последние 24 часа скончались 30 человек.

Всего южноуральцы сдали 4 358 383 ПЦР-теста. За прошедшие сутки протестировано 12506 человек.

Поставить прививку от COVID-19 южноуральцы могут в круглосуточных пунктах вакцинации, в крупных ТРК региона, а также во дворце спорта «Юность». График работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.