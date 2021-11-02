В Челябинской области 531 человек заболел коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 2 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 531 положительный результат, среди заболевших есть четверо школьников, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 200 человек. Всего с начала пандемии болезнь победил 90 581 южноуралец. Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. На лечении остаются 15 573 человека.

В Челябинске продолжает работу крупнейший в регионе пункт вакцинации, расположенный в ДС «Юность». В понедельник, 1 ноября, его посетил губернатор Алексей Текслер. Глава региона распорядился изменить график работы пункта и открывать его уже с 10:00.

По словам руководителя области, у нас широкий перечень вакцинальных пунктов. Только в медицинских учреждениях их 143, плюс 27 круглосуточных, плюс 71 мобильный пункт, который постоянно работает. В минувшее воскресенье, 31 октября, в челябинском Дворце спорта «Юность» в самом большом пункте вакцинации на Южном Урале привились 1538 человек.

Кроме того, в длинные нерабочие дни челябинцам рекомендуют позаботиться о своем здоровье и поставить прививку от коронавируса. Чтобы снизить нагрузку на поликлиники, в городе будут организованы дополнительные пункты вакцинации.

Автор: Ольга Семенюк